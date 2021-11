5/12 ©Ansa

"Ennio Doris è stato un banchiere speciale, capace di curare gli interessi degli altri come i propri. Preghiamo per lui e perché i suoi figli e collaboratori possano continuare la sua opera nel medesimo spirito e uguale efficacia". È il messaggio che il cardinale Camillo Ruini, amico del banchiere veneto, ha fatto pervenire in occasione dei funerali

Ennio Doris, folla a Tombolo per i funerali del banchiere