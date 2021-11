Covid, gli appelli nelle chat No Green Pass: "Boicottate il Natale"

Sabato tornano le proteste in molte città italiane, con i contrari alla certificazione verde che invitano a uno sciopero dei consumi da effettuare comprando solo lo stretto necessario e solo in piccoli negozi, assentandosi dal lavoro, svuotando i conti correnti e non facendo benzina. La Coldiretti: "Il Super Green Pass salva 14,1 miliardi di spesa delle famiglie" Condividi

Domani sarà il 17esimo sabato di proteste No Green Pass in Italia, con manifestazioni previste in molte città fra cui Milano, Roma, Torino, Bologna e Genova. Ma dopo il nuovo decreto che vede, fra le varie misure, il Super Green Pass per vaccinati e guariti, nelle chat Telegram di chi è contrario alla certificazione verde compare un appello a un altro tipo di 'contestazione': boicottare il Natale.

Niente lavoro, benzina e internet vedi anche Super Green pass: cosa non possono più fare i no vax Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, fra gli esponenti del movimento No Green Pass circola l’dea di uno sciopero dei consumi, con una lista di azioni da mettere in atto fra cui riciclare o barattare i regali e comprare solo lo stretto necessario. Ma anche evitare supermercati e internet prediligendo i piccoli negozietti, scioperare, prendere ferie o assentarsi dal lavoro, pagare solo in contanti, svuotare il conto corrente, non giocare al Lotto e al Gratta e Vinci, restare a casa e non fare benzina.

Coldiretti: “Super Green Pass salva un Natale da 14,1 miliardi” approfondimento Covid, dal Super Green pass all'obbligo vaccinale: le nuove misure Intanto Coldiretti fa sapere che l'introduzione del Super Green Pass, con un Natale normale per la convivialità degli italiani, salva anche 14,1 miliardi di spesa delle famiglie in svaghi, regali, turismo e cibo. "Si tratta - sottolinea la Coldiretti - di un passo importante per sostenere la ripresa in atto e non fermare l'economia ed il lavoro in un momento particolarmente importante dell'anno per settori fortemente colpiti dalla pandemia, dall'intrattenimento allo shopping, dalla ristorazione fino al turismo". "Nell'ultimo Natale normale, la quota maggiore di spesa è stata destinata per i regali (40%), seguiti da cibo (28%), viaggi (19%) e intrattenimenti, dal cinema ai teatri (11%)", secondo le elaborazioni della Coldiretti su dati Deloitte relativi alle ultime festività prima della pandemia.