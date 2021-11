Black Friday 2021: Amazon revoca lo sciopero

Con l’accordo trovato con i corrieri di Amazon, lo sciopero indetto per venerdì 26 novembre ( giorno del Black Friday , ndr) è stato revocato. È stata infatti firmata l’ipotesi di accordo tra le imprese associate ad Assoespressi che effettuano le consegne per conto di Amazon Italia Transport e le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. L’accordo raggiunto prevede un miglioramento delle condizioni di lavoro e del trattamento economico, grazie al contratto di secondo livello. Alle assemblee dei lavoratori ora spetta sciogliere le riserve: ciò dovrebbe avvenire entro il 15 dicembre.

Orari di lavoro

Il primo accordo trovato riguarda l’orario e i ritmi di lavoro: i driver, vale a dire i corrieri che consegnano i pacchi di Amazon, resteranno in servizio 42 ore settimanali e non più 44, come accade ora.