Black Friday 2021, i migliori libri ed eBook in offerta

Il Black Friday è alle porte. La giornata dedicata agli sconti su qualsiasi prodotto si tiene ufficialmente l’ultimo venerdì di novembre, che quest’anno cade il 26 del mese. Ma nell’attesa, molti siti hanno scelto di anticipare le promozioni già ad oggi. Tra i tantissimi prodotti in offerta, non bisogna dimenticare i libri e gli e-book, che sono sempre un’idea apprezzata in vista dei regali di Natale. Vediamo le promozioni più interessanti attive sui siti.

Ibs Su Ibs.it ci sono molte offerte giorno per giorno a partire da 0,99 centesimi. Gli e-book che vi consigliamo oggi sono: “Becoming. La mia storia” (Garzanti) di Michelle Obama; “Il racconto dell'ancella” (Ponte alle Grazie) di Margaret Atwood; “La ragazza con la Leica” (Guanda) di Helena Janeczek; “Leopard Rock. L'avventura della mia vita” (HarperCollins Italia) di Wilbur Smith.

Mondadori Mondadori ha una sezione interamente dedicata agli e-book e ai libri in promozione per il Black Friday a novembre. Per tutto il mese a partire da 1,99 euro ci sono moltissimi prodotti disponibili. Ecco la nostra selezione: “L'albero dello zenzero” (Garzanti) di Oswald Wynd; “Il giorno del Bianconiglio” (Chiarelettere) di Alessandro Curioni; “Il potere antistress del respiro” (Vallardi) di Mike Maric; “Possiamo salvare il mondo, prima di cena” (Guanda) di Jonathan Safran Foer.

La Feltrinelli Anche La Feltrinelli ha offerte dal 15% fino al 70% in occasione del Black Friday su milioni di prodotti. Le promozioni dureranno fino al 29 novembre. Tra questi: “Quattro nuovi messaggi” (Codice) di Joshua Cohen; “Fiore di roccia” (Longanesi) di Ilaria Tuti; “Il secondo sesso” (Il Saggiatore) di Simone de Beauvoir; “Le dieci chiavi di Leonardo” (Newton Compton Editori) di Luca Arnaù.

Libraccio Su Libraccio.it c’è una promozione lampo fino al 70% su oltre 200 titoli libri ed e-book selezionati. Eccone alcuni: “X” (Fandango) di Valentina Mira; “Io sono Malala. La mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne” (Garzanti), scritto dal premio Nobel per la pace Lamb Christina Yousafzai Malala; “Un caso troppo complicato per l'ispettore Santoni” (Newton Compton Editori) di Matteucci Franco; “Il sentiero perduto delle arance” (Newton Compton Editori) di Marks Nadia.

Amazon Su Amazon ci sono migliaia di libri in sconto ed e-book a partire da 0,99 centesimi in occasione del Black Friday. Per i clienti Prime e Kindle Unlimited inoltre molti sono completamente gratuiti. Ecco qualche offerta: “Buskashì: Viaggio dentro la guerra” (Feltrinelli) di Gino Strada; “La bambina con la valigia di cartone” (Newton Compton Editori) di Glynis Peters; “Sei la mia vita” (Mondadori) di Ferzaan Ozpetek; “Il Signore delle Mosche” (Mondadori) di William Golding.