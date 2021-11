Black Friday 2021, le migliori offerte Amazon di oggi

Anche oggi tanti prodotti a prezzi scontati in occasione del “venerdì nero”: aspirapolveri, televisori, apple watch, notebook e molto altro Condividi

Continuano le offerte su Amazon dedicate al Black Friday. Anche oggi è possibile trovare numerosi prodotti con sconti anche del 50% tra aspirapolveri, tv, notebook, auricolari, proiettori e molto altro. Vediamo le offerte più interessanti di oggi.

Aspirapolvere Polti Se cercate un aspirapolvere c'è quello di Polti scontato del 55%: da 179 a 79,99 euro. Scopa elettrica con aspira briciole integrato, 2 prodotti in 1. Per pulire tutti i pavimenti e le piccole superfici, grazie agli accessori per la pulizia. Rimessaggio facile e veloce: posizione di parking verticale, sta in piedi da sola. Efficace: 2 regolazioni di velocità e tecnologia ciclonica per aspirare anche lo sporco più tenace, su tutti i pavimenti e anche su tappeti e moquette. Leggera e maneggevole: solo 2.2 kg di peso, arriva ovunque perché è senza filo.

Televisore LG Scontato del 43% c'è il televisore LG UltraGear: costava 699, oggi viene 399, 99 euro. UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD 2560x1440, Flicker Safe, Anti Glare. HDR 10 (High Dynamic Range), 350 cd/m2, colore calibrato. Tempo di Risposta 1ms (GtG), G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 180Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Crosshair. Pannello Nano IPS Advaced (UltraFast Refresh Rate) per colori ricchi da qualsiasi angolazione (1.07 miliardi di colori - DCI-P3 98%). Schermo Multitasking, Screen Split, Reader Mode (Low Blue-Light).

Apple Watch L'Apple Watch oggi su Amazon è scontato del 22%: da 229 a 179 euro. Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio. Display Retina, swimproof, cardiofrequenzimetro ottico. Musica, podcast e audiolibri, anche in streaming. SOS emergenze. Chip S3 con processore dual‐core, watchOS con tutte le sue nuove funzioni: trend dei tuoi livelli di attività, app Monitoraggio ciclo, app Rumore per proteggere la salute del tuo udito, App Store sempre al polso, e tante altre. Cassa in alluminio.

Netatmo Termostato Wifi In offerta su Amazon c'è anche Netatmo Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale. Lo sconto qui è del 44%: costava 179,99 euro, è in vendita a 99,99. Tra le caratteristiche, il controllo a distanza e con la voce: comanda a distanza il tuo Termostato Intelligente da smartphone, tablet o computer; regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. Installazione rapida e semplice: installazione facile fai da te, con il Termostato Intelligente Netatmo in meno di un’ora. Un termostato intelligente: la funzione Auto-Adapt integra le condizioni atmosferiche con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per garantire la temperatura desiderata.

Notebook HP Scontato del 20%, con un risparmio di ben 400 euro, c'è il Notebook HP - Gaming OMEN 17. Costava 1999,99 euro, oggi viene 1599,99. Con OMEN Notebook, puoi giocare ovunque ti trovi ed esprimere al meglio le tue abilità, senza compromessi sulle prestazioni. Gioca ovunque grazie a un computer progettato per offrire prestazioni grafiche, massimo coinvolgimento e facilità di upgrade dei componenti. Mostra quanto vali, ovunque ti porti il gioco! OMEN Notebook è disponibile in diverse configurazioni e dimensioni.

Bticino Termostato WiFi Il Bticino Termostato WiFi intelligente Smarther2 è scontato del 28%. Costava 179,9 euro, oggi con il Black Friday viene 129,9 euro. Versione 2.0 dell'esclusivo termostato connesso di Bticino. Tipologia: da incasso, all'interno del muro. Grazie al WiFi integrato, è connesso e gestibile da smartphone, anche da remoto. Comandabile con controllo manuale, assistente vocale Alexa, Google Home o Apple HomeKit, oppure applicazione Home + Control, ovvero l'unica app in cui configurare tutti i dispositivi connessi Bticino della gamma "with Netatmo". Compatibile con gli impianti di riscaldamento autonomi e centralizzati con termovalvole.

Huawei MateBook X Pro 2021 Scontato del 26%, con un risparmio di 500 euro, c'è anche il laptop Huawei MateBook X Pro 2021: costava 1899 euro, oggi viene 1399. Display 3K FullView: un'esperienza FullView, ottima come la tua vista; apporto d'aspetto 3:2, rapporto schermo-corpo del 91%, risoluzione 3000 x 2000. Ottimo metallo leggero: il leggero corpo in metallo dal peso di 1,33 kg e dallo spessore di 14,6 mm, con finiture sabbiate a taglio diamantato, ti consente di avere un notebook all-in-one ultraportatile e di livello professionale.

Bticino Termostato WiFi Bianco Al 28% c'è il Bticino Termostato WiFi intelligente Smarther2 with Netatmo SXW8002 Incasso bianco. Invece di pagarlo 179,99 euro, oggi con il Black Friday viene 129,99. Versione 2.0 dell'esclusivo termostato connesso di Bticino. Tipologia: da incasso, all'interno del muro. Grazie al WiFi integrato, è connesso e gestibile da smartphone, anche da remoto. Comandabile con controllo manuale, assistente vocale.

Robot aspirapolvere Proscenic M8 PRO Scontato del 29% c'è il robot aspirapolvere Proscenic M8 PRO, anche lavapavimenti. Costa 355,95, costava 499 euro. Grazie alla tecnologia di svuotamento automatico, il raccoglitore della polvere si svuota in autonomia in un sacchetto usa e getta sigillato presente all’interno del contenitore della polvere, liberando le tue mani per 60 giorni al massimo. Con la scansione laser, il robot rileva il 98% degli ostacoli, registrando tutte le informazioni in una mappa e mettendo a punto una strategia di aspirazione logica ed efficiente. Grazie al sistema di Pulizia Intelligente iPNAS 4.0, può seguire una specifica logica per assicurare che nessuna zona venga tralasciata durante pulizia.

Huawei auricolari Se vi servono degli auricolari, su Amazon oggi ci sono quelli Huawei scontati del 50%: costavano 99 euro, vengono 49,9. Auricolare In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Sistema con doppio microfono di cancellazione intelligente del rumore, un microfono aiuta a diminuire il rumore esterno riscontrato, il secondo aiuta a ridurre il brusio rimasto interno al padiglione auricolare. Presenza di un terzo microfono interno che definisce la voce diretta via il tuo canale uditivo interno, migliorando così ulteriormente la qualità della tua chiamata.

Gtplayer Sedia Gaming Oggi su Amazon c'è anche la sedia gaming Gtplayer al 13%: da 154,99 a 134,99 euro. Design ergonomico: 10 anni dedicati al design ergonomico, l'artigiano si specializza nel forgiarlo più fine, l'ingegnosità eccelle nello svilupparlo più prefetto. Cuscino regolabile: supporto efficace per collo, schiena e vita, ideale per giocare, lavorare e studiare. La pelle PU di alta qualità, la base della sedia per carichi pesanti con rotelle offre una struttura stabile e superba.

Fujifilm instax mini 11 Scontata del 25% c'è anche questa istantanea Fujifilm instax mini 11, che viene 89,99 invece di 119,99 euro. Il bundle include fotocamera, custodia per fotocamera, album fotografico piccolo, confezione da 10 scatti mini film e adesivi. Modalità Selfie: lente macro integrata nel corpo macchina per selfie e foto close-up di alta qualità. Scattare selfie istantanei non è mai stato così facile! Semplicità d’uso, qualità imbattibile: la fotocamera rileva automaticamente la luce ambientale e ottimizza l’esposizione automaticamente.

Netatmo Telecamera Wifi Esterno Al 30% di sconto c'è anche Netatmo Telecamera Wifi Esterno, che costa 209 invece di 299,99 euro. Rileva e segnala in tempo reale quando una persona è nella tua proprietà, un'auto si gira nel vialetto o un animale è in giardino. Proiettore intelligente integrato che si accende quando necessario per aiutare a scoraggiare visitatori indesiderati. Viene semplicemente installato come luce esterna.

Notebook HP - PC 15s-fq2006sl Su Amazon oggi c'è anche il Notebook HP - PC 15s-fq2006sl scontato al 16%: invece di costare 749,99 viene 629,99 euro. Sistema Operativo: Windows 10 Home 64. Aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Processore: Intel Core i5-1135G7. Memoria: RAM 8 GB - SSD 512 GB.

NOW Smart Stick Con il Black Friday di Amazon c'è anche la chiavetta streaming NOW Smart Stick, con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment. Scontata del 50%, viene 14,99 al posto di 29,99 euro. Cos’è NOW Smart Stick? È un dispositivo che ti permette di guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming sulla tua TV anche se non hai una Smart TV o se l’app di NOW non è disponibile sulla tua TV. Contenuti NOW inclusi - incluso un codice per 3 mesi del Pass Cinema o 3 mesi del Pass Entertainment di NOW per guardare i film o le serie TV e gli show di Sky in HD e su 2 dispositivi in contemporanea, attivabile entro il 31/12/2022. Puoi disdire in qualsiasi momento e tenere NOW Smart Stick.

Sony Smart Tv Al 24% di sconto c'è la smart tv Sony BRAVIA KD-55X80JP. Costa 759 euro invece di 999. Processore X1 / 4K X-Reality PRO: con il nostro processore 4K HDR X1 e 4K X-Reality PRO, tutto sembrerà incredibilmente realistico, con immagini ottimizzate più vicine alla qualità 4K reale. I colori mozzafiato rendono tutto incredibilmente realistico: oltre un miliardo di colori prendono vita grazie a TRILUMINOS PRO: guarda i colori abbaglianti della vita reale sullo schermo del tuo TV 4K. Dolby Vision / Atmos e X-Balanced Speaker: altoparlanti finemente sintonizzati e l'esperienza cinematografica a casa.

Netatmo Misuratore qualità dell'aria Con uno sconto del 31% oggi su Amazon si trova anche il misuratore della qualità dell'aria Netatmo. Invece di 99,99 euro costa 68,76. Livello della qualità dell'aria, umidità, temperatura, rumore. Consigli su come creare un ambiente sano 3 profili nell'app: bebè, persona che soffre d'asma e generale. Notifiche in tempo reale, requisiti di sistema: ios 9 o versioni successive per Iphone, Ipad, Ipod, Android 2 o versioni successive.

Videoproiettore Epson Scontato per il Black Friday anche il videoproiettore Epson al 26%. Invece di 839 euro costa 623,9. Facile da trasportare e veloce da configurare, proietta immagini di qualità grazie alla sua elevata luminosità di 3.400 lumen. Risoluzione Full HD 1080p fino a 300 pollici, A casa come al cinema: Film, eventi sportivi e videogiochi su grande schermo direttamente a casa. Semplicità in configurazione: In Epson, crediamo che un videoproiettore home cinema dovrebbe essere semplice da usare tanto quanto una TV; ecco perché questo videoproiettore è particolarmente semplice da utilizzare e da configurare, grazie a funzionalità come la correzione trapezoidale, che consente di allineare rapidamente l’immagine proiettata.