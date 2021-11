10/15 ©Ansa

EMILIA-ROMAGNA - Sul fronte organizzativo, "le Aziende sanitarie invieranno un Sms contenente la data, l’orario e il luogo di prenotazione della seduta vaccinale. Rimangono contestualmente attive per i cittadini le possibilità di prenotare anche attraverso i Cup e il Fascicolo sanitario elettronico", si legge sul sito della Regione. "Per tutti, la condizione per prenotarsi è di essere in prossimità della scadenza del periodo di almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario"