Meteo, le previsioni di giovedì 25 novembre

Giovedì 25 novembre il maltempo si abbatterà su quasi tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che bagneranno la Penisola dalla Liguria alla Calabria. Scende la neve sulle alture, anche a quote sempre più basse: si va dagli 800 metri sulle Alpi occidentali e i 1300 metri sul resto della catena alpina, fino ai 1600 metri sugli Appennini centrali. Responsabile del ritorno del brutto tempo è una perturbazione atlantica che, a ridosso delle Baleari, è alimentata da venti freddi in arrivo dal Nord Europa ( LE PREVISIONI ).

Cielo coperto fin dalle prime ore di giovedì 25 novembre sulle regioni settentrionali, in una giornata che sarà man mano caratterizzata da precipitazioni sempre più diffuse. Dal Nord-Ovest, le piogge si sposteranno verso il Nord-Est in serata. Particolarmente colpita la Liguria. Neve a partire dagli 800-1000 metri sulle Alpi occidentali, dai 1300 altrove. Calano anche le temperature: valori massimi tra i quattro e i sette gradi a Milano, Torino, Bolzano e Bologna. Più caldo a Trieste, dove il termometro potrà raggiungere i 13 gradi.

Le previsioni per il Sud Italia

Tempo instabile e piogge diffuse anche al Sud, con temporali molto forti su tutte le regioni, eccetto la Basilicata. Possibili rischi idrogeologici e trombe d’aria su Calabria e Puglia, così come in Sicilia. Rovesci anche in Sardegna, in particolare nella zona occidentale dell'isola. Valori massimi per le temperature attesi tra i 13 gradi a Potenza, i 16 a Palermo, i 17 a Napoli e i 19 a Bari.