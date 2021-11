Draghi ai giovani: "Cerco la mia strada, volevo giocare a basket"

Il presidente del Consiglio ha dialogato con i giovani del "Punto Luce" di Save The Children nella periferia romana di Torre Maura. Tra i temi l'ambiente, il futuro e un aneddoto personale Condividi

Non succede tutti i giorni di chiacchierare con il presidente del Consiglio. Un'opportunità che hanno avuto i ragazzi del Punto Luce Save the children nella periferia romana di Torre Maura. Mario Draghi è stato con loro, rispondendo alle domande dei giovani e spaziando dal problema del cambiamento climatico al ruolo delle nuove generazioni, ritagliandosi lo spazio anche per un aneddoto.

"Anche io sto cercando la mia strada" leggi anche Trattato Italia-Francia, venerdì la firma. “Eccellente collaborazione" Il premier ha iniziato con un consiglio per i ragazzi: "Cercate sempre di pensare a quel che state facendo, farlo bene e divertirvi. Tutti cerchiamo la strada: anch'io la sto cercando, ma è chiaro che più si è giovani più è difficile perché non avete passato. Per tantissimi anni non si è capito che i giovani sono il futuro. Il mondo sta diventando sempre più vecchio e il futuro sono i giovani".

"Le decisioni sul clima vanno prese con i giovani" vedi anche Youth4Climate, Draghi a giovani: "Avete ragione, dobbiamo fare di più" "Il clima è importantissimo e finalmente si è capito: ora tutti i Paesi stanno investendo una enorme quantità di fondi per migliorare le condizioni climatiche e ridurre le emissioni - ha detto Draghi - è molto importante che le decisioni vengano prese con i giovani. Prima del G20 c'è stata a Milano Youth4climate con 450 giovani da varie parti del mondo: lì è stato chiarissimo che queste decisioni vanno prese con i giovani ed abbiamo fatto questa promessa".