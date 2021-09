Youth4Climate, Draghi a giovani: "Avete ragione, dobbiamo fare di più"

"Questa generazione, la vostra generazione, è la più minacciata dai cambiamenti climatici. Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, a chiedere un cambiamento. La transizione ecologica non è una scelta - è una necessità. Abbiamo solo due possibilità. O affrontiamo adesso i costi di questa transizione. O agiamo dopo - il che vorrebbe dire pagare il prezzo molto più alto di un disastro climatico." Lo ha detto il premier Mario Draghi a Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima, a Milano. Il premier ha anche incontrato in Prefettura, nel capoluogo lombardo Greta Thunberg e le altre militanti per la lotta al cambiamento climatico Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Un incontro che "è andato benissimo", secondo quanto riferito dallo steso Draghi, entrando al Mico di Milano per la PreCop26 (DIRETTA - SPECIALE).