Suicidio assistito, primo sì in Italia: autorizzato per tetraplegico

L'Associazione Coscioni annuncia lo storico via libera dal Comitato etico della Asl delle Marche che ha verificato il rispetto delle condizioni fissate dalla Corte costituzionale. Il caso riguarda un camionista 43enne rimasto paralizzato per un incidente stradale

Un 43enne, paziente marchigiano tetraplegico immobilizzato da 10 anni, è "il primo malato a ottenere il via libera al suicidio medicalmente assistito in Italia". A darne notizia è l'Associazione Coscioni. Il Comitato etico dell'azienda sanitaria di riferimento, la Asur Marche, ha deciso che nel suo caso ci sono le condizioni per accedere al farmaco letale. L'Associazione Coscioni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul caso di Dj Fabo, si è battuta affinché nel rispetto delle condizioni indicate dalla Consulta, si potesse estendere all'Italia il suicidio assistito, a cominciare dal caso di Mario, camionista di Pesaro immobilizzato a letto dopo un incidente stradale. La decisione del Comitato etico dell'Azienda sanitaria è arrivata dopo un iter lungo e faticoso di 13 mesi. Un’equipe di medici e psicologi ha verificato la sussistenza di tutte e quattro le condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale, tra cui l'irreversibilità della malattia, l'insostenibilità del dolore e la chiara volontà del paziente.