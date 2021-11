Covid, Pregliasco: "Lockdown? Vedo comportamenti che non aiutano"

Il virologo, docente alla Statale di Milano, in previsione del Natale richiama i cittadini a mantenere il distanziamento e a indossare le mascherine anche all'aperto in caso di assembramento Condividi

Mancano poche settimane al Natale e, in attesa di eventuali nuovi provvedimenti del governo, tra terze dosi e restrizioni sul Green Pass, inizia a farsi strada guardando oltre i confini un'ipotesi che al momento resta una semplice domanda: l'Italia della quarta ondata di Covid-19 rischia un lockdown simile a quello dell'Austria?

La posizione di Pregliasco leggi anche Covid, Pregliasco a Sky TG24: "Colpo di coda atteso, valori saliranno" "Spero di proprio di no, però vedo troppi comportamenti a rischio che violano le misure prudenziali anti-Covid e che sicuramente non aiuteranno". A parlare è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, che richiama tutti a mantenere il distanziamento e indossare le mascherine anche all'aperto in caso di assembramento.

Le scelte della politica leggi anche Covid, Costa a Sky TG24: “Per ora no modifica a criteri Green pass” "Si devono fare scelte importanti e rapide", continua ancora Pregliasco sottolineando come il Green Pass debba diventare più stringente sul modello tedesco delle 2G, ossia con un certificato verde che vale solo per i vaccinati e i guariti, e non anche per chi esibisce un tampone negativo.

Le previsioni per Natale leggi anche Covid, dai ristoranti ai viaggi: le possibili regole per il Natale Non solo: "Le terze dosi per il vaccino anti-Covid vanno a rilento. Bisogna fare attenzione al Natale - aggiunge Pregliasco -. I modelli matematici ci dicono che potremmo arrivare a 30mila casi al giorno nell'arco di tre o 4 settimane se non si attuano interventi di rafforzamento delle misure di prevenzione, come incentivare le vaccinazioni, rivedere il Green Pass, mantenendo la possibilità del tampone per andare al lavoro, limitando laddove sia possibile i contatti nei confronti soprattutto delle persone anziane e fragili".