Si è sentito anche in Puglia, e in particolare in Salento, il sisma di magnitudo 5.0 verificatosi in Grecia nel primo pomeriggio. L'epicentro sarebbe stato registrato nell'area di Cefalonia, secondo le stime preliminari del Centro Euromediterraneo. Secondo l'USGS l'evento sarebbe stato di 4.8 con epicentro epicentro a 7 km ovest da Lixouri.