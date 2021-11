Nasce #Miassumo, la prima piattaforma di orientamento per gli studenti

Presentata oggi in anteprima al Salone Orientamenti di Genova con una richiesta al ministro dell'Istruzione Bianchi: 25 ore all’anno per aiutare i ragazzi a misurare le loro competenze, scrivere il loro CV e scoprire le professioni del futuro

L’81% dei giovani italiani - secondo l’Osservatorio Giovani realizzato dall’Istituto Toniolo - reputa che la carenza di orientamento nelle scuole rappresenti uno dei principali fattori critici di ingresso nel mondo del lavoro. Il 77,5% ha poche certezze sul proprio futuro professionale, il 40% degli studenti, ha un’aspirazione lavorativa, ma non sa come realizzarla. Per colmare questo gap dopo l’esperienza di Parole O_stili, maturata in 5 anni di dialogo con due milioni di studenti e 200.000 insegnanti, arriva #MIASSUMO il primo progetto gratuito di orientamento scolastico rivolto agli studenti dagli 11 ai 26 anni.

La piattaforma #MiAssumo

La piattaforma #MiAssumo sarà una bussola al servizio dei ragazzi che li aiuterà a crescere sia come persone che come lavoratori e lavoratrici per affacciarsi più facilmente al mondo del lavoro. Durante le 25 ore di formazione annua si alterneranno attività di classe, a gruppi o singole e i giovani alunni saranno guidati nel riconoscere le proprie competenze e preferenze in modo da poter essere meglio orientati nel percorso di studi futuro e per essere messi a conoscenza delle nuove figure professionali esistenti. Il progetto prevede infatti anche il coinvolgimento diretto delle istituzioni e delle imprese.



Tenendo conto delle differenti età e con l’aiuto di sofisticati meccanismi di gaming i ragazzi potranno iniziare da subito a “scrivere” il proprio curriculum. Notizie di attualità e giochi di ruolo saranno invece il filo rosso del lavoro per chi frequenta le superiori. Obiettivo per tutti: esplorare le 8 competenze chiave individuate dall’Unione Europea nella prospettiva delle professioni così da poter scegliere con maggior consapevolezza il tipo di scuola dopo la terza media e da più grandi se iscriversi ad un ITS, all’università o entrare direttamente nel mondo del lavoro.