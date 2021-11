Meteo, pioggia battente su mezza Italia: allerta arancione in Sardegna

La prossima settimana dovremo fare i conti con gli effetti di un insidioso vortice mediterraneo. E’ prevista quindi tanta pioggia su quasi tutte le regioni almeno fino a giovedì. Con una sorpresa a partire dal 24 del mese quando si attende l’arrivo di un impulso polare con venti freddi, crollo delle temperature e neve a quote molto basse

Lunedì il Nord Italia sarà interessato da piogge diffuse e insistenti con rovesci su Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, in miglioramento pomeridiano. La quota neve, complice temperature ancora abbastanza miti, si attesterà sui 1700 metri di quota. Molte nubi sul resto del Settentrione ma in un contesto più asciutto. Isolate piogge coinvolgeranno al mattino l’Emilia Romagna e il Veneto.

Allerta arancione in Sardegna

Lunedì scuole chiuse a Cagliari per possibili bombe d’acqua e forte maltempo: la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione. Dopo una domenica caratterizzata da violenti nubifragi (LEGGI L'ARTICOLO), l’isola sarà alle prese con forti piogge e possibile rischio idrogeologico. L’allerta durerà per 24 ore.

Le previsioni al Centro e al Sud

Molto nuvoloso con brevi piogge fino alla tarda mattinata su Toscana e Lazio (parziali schiarite nel pomeriggio). Rovesci anche sulle Marche in estensione all’Umbria e all’Abruzzo. Sulla Sicilia locali temporali sulla parte orientale, precipitazioni sparse con fenomeni anche intensi sulla Calabria, la Basilicata e la Puglia. Temperature senza grandi variazioni e comprese tra 14 e 19 gradi.

L’anticipazione

Tutto da confermare ma attualmente i modelli indicano un forte cambiamento a partire da mercoledì 24. Sono attesi 4 giorni di maltempo invernale per l’affondo sul Mediterraneo di un impulso polare. Per l’Italia significa un crollo delle temperature, venti freddi di Bora e Maestrale e neve che farà la sua comparsa a quote molto basse.