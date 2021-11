Meteo, le previsioni di lunedì 8 novembre

Meteo instabile al Nordest, al Centro-Sud e sulle isole maggiori, con fenomeni anche intensi; tempo più soleggiato e asciutto al Nordovest. Sono queste le previsioni meteo per lunedì 8 novembre. La Protezione civile ha emesso avvisi di allerta gialla in 8 regioni: su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e Calabria, sulla Sicilia. Il bollettino in particolare prevede, dal primo mattino di domani, “precipitazioni sparse e diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia settentrionale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento” (LE PREVISIONI).