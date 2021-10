Meteo, le previsioni di venerdì 29 ottobre

Nella notte tra giovedì e venerdì le condizioni meteo dovrebbero subire un forte peggioramento sulle due regioni: paura per il ciclone che potrebbe diventare un uragano mediterraneo e innescare una nuova ondata di alluvioni. Previsto bel tempo o al massimo cielo nuvoloso sul resto d’Italia, tranne qualche pioggia sulla Sardegna Nordorientale e molte nubi al Nordovest Condividi

È allarme, in Sicilia e Calabria, per la giornata del 29 ottobre. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, le condizioni meteo dovrebbero subire un forte peggioramento: paura per il ciclone che potrebbe diventare un “MediCane” (Mediterranean Hurricane), un uragano mediterraneo, e innescare una nuova ondata di alluvioni sulle due regioni. Secondo le previsioni, è previsto bel tempo o al massimo cielo nuvoloso sul resto d’Italia, tranne qualche pioggia sulla Sardegna Nordorientale e molte nubi al Nordovest. Venti di burrasca sul mar Ionio, che sarà agitato (LE PREVISIONI METEO).

Il pericolo di un “MediCane” vedi anche Catania devastata dal maltempo: i danni del nubifragio L’anticiclone che nei giorni scorsi ha colpito la Sicilia, e che nelle ultime ore ha concesso una tregua ma si sta potenziando tra Malta e l'isola italiana, si sta avvicinando di nuovo alla regione e rischia di trasformarsi nelle prime ore di venerdì 29 ottobre in un autentico “MediCane”, un uragano mediterraneo con caratteristiche tropicali: potrebbe provocare venti burrascosi a oltre 100 km/h, mareggiate, piogge torrenziali. A rischio molte province siciliane, soprattutto Catania, Ragusa e Siracusa, e poi anche la Calabria ionica.

Le previsioni al Nord Al Nord dovrebbe essere un venerdì caratterizzato dal sole su gran parte delle regioni, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Più nubi sul Nordovest, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali e sul Piemonte. Venti Nordorientali. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 13 gradi di Aosta e i 20 di Bolzano. A Milano il cielo sarà sereno di mattina e diventerà via via più coperto nel corso della giornata, con temperature tra 6 e 16 gradi. Cielo coperto per tutto il giorno, invece, a Torino, dove il termometro oscillerà tra 7 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Al Centro alta pressione prevalente. Sulla maggior parte delle regioni è previsto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con venti deboli. In mattinata ultime precipitazioni sulla Sardegna Nordorientale, anche temporalesche, mentre sul resto dell'isola il tempo sarà più asciutto e meno instabile. I valori massimi oscillano tra i 15 gradi di Campobasso e i 20-22 di Roma, Firenze e Cagliari. Nella Capitale cielo coperto per tutta la giornata, a Perugia poche nubi e temperature tra 6 e 17 gradi.