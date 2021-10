Sicilia, timore per l’arrivo di Medicane: vertice in prefettura

Dopo un giorno di tregua, nell’isola si teme l’arrivo dell’uragano mediterraneo, atteso tra giovedì e venerdì. Allarme anche per la Calabria. A Catania vertice in Prefettura Condividi:

Dopo aver colpito la Sicilia, l’uragano ha perso intensità, ma purtroppo il peggio potrebbe non essere già passato. Secondo i meteorologi, l’ondata di violento maltempo che ha sferzato la Sicilia Orientale e la Calabria Ionica potrebbe riprendere forza e trasformarsi in un Medicane, come viene definito l’uragano mediterraneo (MEDiterranean-hurriCANE). A quel punto i venti diventerebbero impetuosi le piogge insistenti e potrebbero protrarsi per 24/48 ore. Insomma, un vero incubo.

Allarme soprattutto per venerdì vedi anche Catania devastata dal maltempo: i danni del nubifragio Se questo scenario dovesse concretizzarsi, il maltempo diventerà davvero ancora pesante soprattutto sulla Sicilia centro-orientale, settentrionale e poi sulla Calabria ionica. Sempre secondo i meteorologi, se giovedì pioverà diffusamente soltanto sulla Sardegna, sarà venerdì la giornata critica durante la quale il possibile Medicane, posizionato proprio sulla Sicilia, scatenerà tutta la sua furia sull'isola e sulla Calabria ionica. I venti potrebbero soffiare con raffiche superiori ai 100 km/h provocando imponenti mareggiate sulle coste e le onde potranno superare i 4-5 metri di altezza sullo Ionio.

Si contano i danni approfondimento "Medicane", il ciclone del Mediterraneo: cos'è e come si forma Intanto si contano i danni della tempesta appena passata. Il nubifragio ha già fatto registrare due vittime: un 53enne annegato dopo essere sceso dall'auto a Gravina di Catania, e un 67enne, a Scordia. La moglie di quest'ultimo è ancora dispersa, e le ricerche ancora continuano. Tutti e tre sono stati travolti dalla furia dell'acqua in strada. La Protezione civile regionale ha anche recuperato 200 persone che erano rimasta bloccate ai Maas di Catania, per partecipare a un concorso, poi sospeso e per liberare da detriti e acqua l'ingresso dell'ospedale Garibaldi Nesima. Per tutta la notte personale del Comune ha lavorato per liberare le strade e mettere in sicurezza la viabilità in città. Restano ancora criticità nella zona sud di Catania. Lo scenario è al centro del vertice in corso nella Prefettura di Catania presieduto dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Per ora decisa la chiusura delle scuole giovedì e venerdì.