Attacco hacker alla Siae: chiesto riscatto in Bitcoin

Alcuni documenti sono stati già pubblicati e messi in vendita nel dark web. Il team Everest ha rivendicato l'attacco e chiesto 3 milioni di euro. Blandini, direttore generale della Società degli autori e degli editori, ha già comunicato che "non darà seguito alle richieste". Indaga la Polizia postale

Siae, la Società italiana degli autori e degli editori, ha subito un attacco hacker. Un databreach, fuga e pubblicazione di dati, che riguarda 28mila documenti per un totale di circa 60 gigabite di dati degli iscritti. Il team di hacker chiamato ‘Everest’ ha rivendicato l’attacco: ha già messo in vendita il materiale rubato nel dark web e chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in Bitcoin.

L'attacco del team Everest

La Società era già stata vittima alcune settimane fa di piccoli attacchi, i cosiddetti ‘phishing’, che avevano fatto scattare i primi campanelli d’allarme. Dalle prime indagini condotte dalla Polizia postale, attraverso il compartimento di Roma del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), si è appreso che i dati sottratti dalla Siae non siano stati criptati, ma ‘esfiltrati’, portati fuori, dal database. Il team Everest ne ha, quindi, pubblicato una piccola parte e poi chiesto l’ingente somma di denaro. “La Siae non darà seguito alla richiesta di riscatto”, ha assicurato il direttore generale Gaetano Blandini, “Abbiamo gia' provveduto a fare la denuncia alla polizia postale e al garante della privacy come da prassi. Monitoreremo costantemente l'andamento della situazione cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti”. Nei 60Gb di materiale sottratto ci sono documenti d’identità, contratti tra artisti e società, riconoscimenti di opere, iban e altri dati sensibili degli associati.