Hacker russa arrestata a Genova: era specializzata in frodi online

Utilizzati conti e carte di credito di persone ignare per acquisti online

La donna era una insospettabile madre di famiglia ma, anche grazie alla laurea in ingegneria informatica, secondo gli inquirenti si dedicava alle criptovalute e al crimine online. Dalle indagini è emerso che la hacker ritirava, presso punti di recapito sempre diversi della provincia di Genova, gli oggetti che acquistava sui portali di e-commerce utilizzando fondi, carte di credito e conti bancari di ignari malcapitati. Per eludere eventuali controlli, si presentava presso i punti di ritiro munita di documenti falsi oppure reclutava terze persone che, dietro compenso, ritiravano i pacchi in sua vece. Telefonini di ultima generazione e materiale elettronico di altissima qualità venivano poi spediti in Russia, a favore di soggetti appartenenti all'organizzazione, oppure messi in vendita sui noti portali dedicati all'e-commerce.