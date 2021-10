Scontri Trieste, Fedriga: "Inaccettabile bloccare attività economiche"

"Le manifestazioni pacifiche sono sacre, ma quelle non autorizzate sono sbagliate, perché diventa prevaricazione e non più protesta legittima". A dirlo Massimiliano Fedriga , il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. Durante l'incontro a Trieste sul rinnovo dei Patti finanziari con lo Stato, il governatore è tornato sulla manifestazione dei No Green pass: "Sul sit-in di Trieste posso dire che il confronto sta avvenendo con la Prefettura, che ringrazio. Condivido la linea del dialogo e spero che ci sia anche da parte dei manifestanti. Adesso è il momento di abbassare la tensione".

Forze dell'ordine

"Sull'intervento delle forze dell'ordine - ha continuato Fedriga - non entro nel merito, ma in ogni caso le ringrazio perché hanno gestito la situazione e non ci sono state conseguenze gravi. Ritengo che serva equilibrio. Le istituzioni non devono aver ragione ma devono invece accompagnare il Paese e i cittadini. Bisogna essere responsabili e andare verso il dialogo. Non dobbiamo dividere il Paese perché così creiamo un danno e ci guadagnano i competitor. Dobbiamo cercare di fare questo sforzo tutti insieme".