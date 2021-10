Brescia, al padre parte un colpo di fucile: muore la figlia di 15 anni

Il fatto è accaduto a San Felice del Benaco. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 57 anni, stava mostrando ai parenti l'arma e ha inavvertitamente fatto fuoco uccidento ucciso la ragazza sul colpo. Per gli inquirenti si tratta di un incidente

Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la figlia che è morta sul colpo. Indagano i carabinieri che al momento ritengono si tratti di un incidente.