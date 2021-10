Volotea: in vendita da oggi biglietti per voli agevolati Sardegna

Sono in vendita dalle 13 di oggi i biglietti aerei di Volotea relativi ai collegamenti in continuità territoriale dai tre scali della Sardegna - Alghero, Cagliari e Olbia - con gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia low cost spagnola si è aggiudicata ieri il bando per i voli a prezzo agevolato con l'isola. I ticket possono essere acquistati online sul sito della compagnia, ma anche nelle biglietterie o tramite le agenzie di viaggio. I prezzi previsti per gli oneri di servizio pubblico e riservati ai residenti sono 39 euro (tasse escluse) per i voli sulla Capitale e 47 (sempre tasse escluse) per il capoluogo lombardo.