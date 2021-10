La spagnola Volotea batte Ita per i voli agevolati verso la Sardegna

Alla fine la spuntano gli spagnoli. Sarà Volotea ad operare i voli in continuità territoriale per la Sardegna, in particolare fra i tre scali sardi (Alghero-Fertilia, Cagliari-Elmas, Olbia-Costa Smeralda) e gli aeroporti della penisola Milano-Linate e Roma-Fiumicino. Si partirà il 15 ottobre. In queste ore è in corso la valutazione di tutta la documentazione da parte del seggio di gara. La compagnia spagnola ha presentato offerte con un ribasso maggiore rispetto a Ita, la neonata compagnia di bandiera italiana per il trasporto aereo. Rispetto alla base d’asta di 37 milioni, infatti, Ita ha offerto 28,4 milioni (ribasso 8,5 milioni), mentre Volotea 21 milioni (ribasso 15,9 milioni): una differenza di 7,3 milioni che premia il low cost. Se dovesse vincere la gara, alle casse della Regione la continuità costerebbe 21 milioni e non 37, con la vittoria di Ita invece il costo sarebbe di 28 milioni.

Sindacati in fibrillazione

In attesa della ufficialità dell’assegnazione delle rotte aeree in continuità tra la Sardegna e l'Italia, i sindacati sono preoccupati in vista dell’aggiudicazione che potrebbe andare a Volotea, dati i ribassi d’asta nella procedura messa in piedi dalla Regione. William Zonca, segretario generale della Uiltrasporti sarda, ha commentato: "Le decisioni sulle rotte da e per la Sardegna non possono basarsi solo su un fattore economico di ribasso ma hanno fondamentale importanza i servizi che verranno erogati dal vettore che si aggiudicherà i collegamenti - dice al Corriere della Sera - non faremo un passo indietro se non verranno garantiti i servizi conquistati in questi anni dai sardi. È inammissibile che questi vengano dispersi per motivi puramente economici. La continuità territoriale aerea deve guardare prima ai servizi e poi ai costi economici".