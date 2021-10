Giorgianni, chiesta apertura pratica al Csm per parole su Green pass

Giorgianni: "lascio la toga"

Dopo gli attacchi ricevuti Giorgianni ha annunciato di voler lasciare la toga, chiedendo di andare in pensione dal prossimo gennaio. "Se il fatto di indossare la toga mi deve limitare a esprimere la mia opinione sulla legittimità di atti o di provvedimenti, o peggio ancora a denunciare fatti penalmente rilevanti, anche se riguardano rappresentanti delle istituzioni, allora preferisco lasciare la toga"

Giorgianni è uno degli autori del libro "Strage di Stato. Le verità nascoste del Covid 19", con l prefazione del magistrato Nicola Gratteri, ma contesta la definizione di "no vax". "Io - spiega parlando con i cronisti - sono per la libertà di decidere se vaccinarsi o meno, quindi contro il Green pass. Ho fatto i precedenti vaccini, ma questo no. C'è stata troppa fretta, ingiustificata dal fatto che ci sono le cure precoci, come ho più volte segnalato anche al governatore della Sicilia Nello Musumeci e all'assessore alla Salute, Ruggero Razza". "In questo momento - osserva il giudice ritornando sulla sua decisione - c'è in ballo una battaglia troppo importante, perché c'è chi vuole limitare la nostra libertà di pensiero e imporre una propria visione. Non potevo restare magistrato perché voglio poter parlare liberamente contro questa parte anche dello Stato che ci vuole imporre le proprie idee. Io sono una persona di parola avevo detto che mi sarei dimesso e l'ho fatto".