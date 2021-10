Modena, incendio nella casa del parlamentare Matteo Richetti

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 21.30 di ieri. Il solaio dell'abitazione è andato distrutto, e con esso una piccola acetaia lì custodita. Si pensa a un cortocircuito. Il fondatore di Azione e i suoi familiari che vivono nella casa non hanno riportato conseguenze

Incendio, ieri sera intorno alle 21.30, nella casa di Fiorano Modenese del parlamentare Matteo Richetti. Il solaio dell'abitazione è andato distrutto, e con esso una piccola acetaia lì custodita . Quando si sono sviluppate le fiamme, il fondatore di Azione si trovava in uno dei quattro appartamenti dello stabile, precisamente in quello del padre.

Nessun ferito

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, giunti da Modena e da Sassuolo, e una pattuglia dei carabinieri. L'abitazione del padre del parlamentare è inagibile. Non è chiara l'origine dell'incendio, ma stando alle prime informazioni si propenderebbe per un cortocircuito. Richetti e i suoi parenti che vivono nella casa non hanno riportato conseguenze.