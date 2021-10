Lapo Elkann si è sposato, nozze segrete con Joana Lemos

Si è sposato in gran segreto Lapo Elkann, rampollo ed imprenditore della famiglia Agnelli. Lei è la 47enne Joana Lemos, ex pilota e campionessa di rally portoghese, sposata per 18 anni con Manuel Reymao Nogueir dal quale si è separata sette anni fa e da cui ha avuto due figli. Come riporta in esclusiva il sito Whoopsee, la coppia è convolata a nozze in Portogallo, Paese natale di lei e luogo in cui, due anni fa, si sono conosciuti i due. All'evento hanno assistito solo i familiari e gli amici più stretti.