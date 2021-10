8/21

Per quanto riguarda l’occupazione degli ospedali, le soglie fissate per il passaggio alla zona gialla sono del 10% in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari. La Calabria si avvicina al dato degli ordinari (12,7%), mentre la Sardegna è al 7,8% per le rianimazioni. Al momento nessuna regione ha dati vicini alle soglie di rischio