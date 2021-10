Meteo: ancora allerta al Nord, le previsioni di martedì 5 ottobre

Il nostro Paese è ancora alle prese con una perturbazione che porta brutto tempo su molte regioni. Atteso maltempo intenso al Nord, con il Piemonte, la Liguria e l’Emilia-Romagna che hanno esteso l’allerta. Previsto tempo a tratti instabile sull'alta Toscana, maltempo in Campania, piogge diffuse in Sicilia e isolate in Puglia e Calabria Condividi:

L’Italia è ancora nella morsa di una perturbazione che, anche martedì 5 ottobre, porta maltempo su molte regioni. Secondo le previsioni, queste condizioni meteo dureranno almeno fino a venerdì. In particolare, dopo i disagi di oggi, domani 5 ottobre è atteso ancora maltempo intenso al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. La Regione Emilia-Romagna ha esteso anche a domani l'allerta arancione per temporali e vento per le zone appenniniche. Allerta anche in Piemonte e Liguria. Previsto tempo a tratti instabile sull'alta Toscana, maltempo in Campania, piogge diffuse in Sicilia e isolate in Puglia e Calabria. Cieli più soleggiati sul resto delle regioni. I venti saranno ancora forti di Libeccio sul Mar Ligure, che sarà agitato, correnti moderate altrove (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord vedi anche Allerta meteo in Liguria, torrenti esondati. Scuole chiuse a Genova Secondo le previsioni, al Nord sarà un martedì di pioggia. Attese precipitazioni di forte intensità su Alpi e Prealpi, rischio nubifragi sui settori montuosi del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia. In Pianura Padana ci saranno spazi soleggiati alternati a molte nubi e locali rovesci improvvisi. Allerta rossa in alcune zone del Piemonte, soprattutto in mattinata. Allerta arancione per le zone appenniniche dell'Emilia-Romagna. Allerta anche in Liguria: in alcune zone è rossa fino alle 6 e gialla fino alle 15. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi vanno dai 18 gradi di Milano ai 24 di Bologna. Nel capoluogo lombardo attesa pioggia in mattinata e cielo coperto nel resto della giornata. A Torino temporali fino al primo pomeriggio e poi piogge e schiarite, con temperature tra 14 e 20 gradi.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Al Centro e in Sardegna è attesa una giornata a tratti instabile, con piogge in diverse zone. Sul Lazio potrebbero esserci anche temporali. Locale instabilità anche sull'alta Toscana. Sulle altre regioni il cielo sarà poco nuvoloso. Molto mossi il Mar Tirreno e l’Adriatico. I valori massimi delle temperature oscilleranno tra i 16 gradi di Pescara e i 26 di Ancona e Cagliari. A Roma previsti temporali al mattino e tempo via via in miglioramento nel resto della giornata, con temperature tra 17 e 24 gradi. Temporali anche a Firenze, almeno fino al primo pomeriggio: termometro tra 17 e 23 gradi.