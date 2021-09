Meteo, le previsioni di venerdì 1 ottobre

Nel primo giorno del mese bel tempo al Nord e al Centro, con qualche rovescio solo su Torinese, Cuneese e val d'Ossola e nubi sulla Sardegna. Al Sud temporali in Sicilia e piovaschi sul Reggino

Il mese di ottobre inizia con un venerdì 1 caratterizzato da pressione in aumento. Bel tempo al Nord, con qualche pioggia su Torinese, Cuneese e val d'Ossola. Sole anche al Centro con nubi sulla Sardegna, al Sud temporali sulla Sicilia. Temperature in calo al Nordovest, stazionarie al Centro e al Sud ( LE PREVISIONI ).

Al Nord giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi del Nordovest, anche con occasionali piovaschi. Sereno sul resto delle zone e regioni. Temperature massime comprese fra i 19° di Aosta e i 23° di Bologna e Trieste. A Milano nubi sparse per tutta la giornata, a Torino cielo coperto con qualche pioggia debole nelle prima ore del mattino.

Le previsioni al Sud

Tempo in parziale peggioramento al Sud. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile sulla Sicilia dove potranno scoppiare anche forti temporali. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso salvo piovaschi sul Reggino. Temperature massime comprese fra i 22° di Potenza e i 28° di Napoli. Giornata di sole nel capoluogo campano, a Palermo cielo nuvoloso al mattino con piogge e temporali nel pomeriggio.