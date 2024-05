Caso Orlandi, per perizia fonica Marco Accetti è l'Americano

Come racconta il Corriere della Sera , dalla perizia fonica che sarà depositata a breve emergerebbe che le voci delle registrazioni dell’Americano, di Mario e quella di Marco Accetti sarebbero compatibili all'86 per cento. Si tratterebbe, dunque, di fatto della stessa persona. L’esame sulla voce è stato richiesto dall'avvocato di Accetti, Giancarlo Germani e a eseguirlo è stato il consulente tecnico Marco Arcuri, esperto di informatica e di Intelligenza Artificiale. Il test si è svolto così: Accetti ha pronunciato le stesse frasi dette al telefono da quelli che avevano rivendicato di aver rapito Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Gli audio, poi, sono stati confrontati, come mostra il Corriere della Sera, e analizzati.

Il ruolo di Marco Accetti

Marco Fassoni Accetti è uno dei personaggi chiave nella vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Nel 2013 aveva confessato di essere il responsabile della sparizione delle due ragazze, era stato indagato e poi prosciolto. Oggi sulla questione, come racconta il Corriere della Sera, l'avvocato di Accetti Giancarlo Germani spiega: “Qui parliamo di reati gravissimi attorno alla sorte di due ragazzine. Non è un gioco di ruolo da social network. Bisogna riscontrare i dati obiettivi, a prescindere se si voglia sposare una teoria o l'altra, e fare le indagini basandosi sui riscontri. Il mio assistito intende dimostrare, sulla base delle numerose prove da tempo pubbliche, alle quali se ne aggiungeranno altre, di aver partecipato all'azione di sequestro. Non è un mitomane, questo è fuori discussione: sarebbe davvero un curioso caso di mitomania, visto che ha aspettato 30 anni per parlare. Ciò che racconta va verificato e toccherà alla magistratura chiarire le responsabilità”. Marco Accetti, ricorda il quotidiano milanese, a chi gli chiede perché ci tenga tanto ad accollarsi reati così gravi, ha sempre risposto invocando “il diritto di un cittadino a ricredersi, rivedendo gli errori fatti in gioventù, per contribuire alla verità”, e spiegando di essersi presentato in Procura solo dopo l'elezione di papa Francesco (marzo 2013), perché credeva nel suo proposito di rinnovare la Chiesa.