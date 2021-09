Secondo il bollettino del ministero della Salute del 28 settembre, la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati è allo 0,9%. I nuovi casi registrati in 24 ore sono 2.985, rilevati su 338.425 test. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-29) e quelli nei reparti ordinari (-69)