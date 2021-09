Scuola, Costa a Sky TG24: "Sì a riduzione quarantena da 7 a 5 giorni"

Intervenendo a Timeline, il sottosegretario alla Salute ha annunciato che "è in atto una riflessione sul tema" visto che "oggi l'80% dei cittadini italiani sono vaccinati"

"Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a Timeline su SkyTG24 annunciando che "è in atto una riflessione sul tema".

"Attuale quarantena è misura molto invasiva"

leggi anche

Green pass: Bonetti, è una garanzia per tenere scuole aperte

"Non possiamo non tenere conto - ha sottolineato il sottosegretario alla Salute - che oggi l'80% dei cittadini italiani sono vaccinati. Sicuramente l'attuale quarantena di 7 giorni è una misura molto invasiva, si può ridurre. D'altronde se veicoliamo il messaggio che il vaccino è la via d'uscita, ma sappiamo che anche da vaccinati si può essere contagiati, dobbiamo dare prospettive ai cittadini".