Scuola, sottosegretario Costa: considerare riduzione quarantena

La scuola è iniziata in tutta Italia. La prova green pass sembra essere stata superata e ora si entra nel vivo di questo anno scolastico. E nel vivo significa poter assicurare a tutti un anno in presenza.

L’aveva detto il Ministro Bianchi: mai più Dad chiarendo successivamente (con alcuni dati che sottolineavano la presenza di intere classi già in quarantena) un concetto fondamentale: ci sono le quarantene e piuttosto che lasciare i ragazzi per i dieci giorni previsti fermi può esserci anche la dad.

“La quarantena nelle scuole è un tema sentito sul quale la politica sicuramente è chiamata a fare una riflessione ed assumersi una responsabilità - sottolinea - Una riflessione la dobbiamo fare perché l'obiettivo che abbiamo raggiunto è stato iniziare l'anno scolastico in presenza, ma adesso l'obiettivo più grande è proseguire in presenza. Dunque una valutazione sulla riduzione delle quarantene deve essere assolutamente presa in considerazione".

Il Presidente della Fondazione Gimbe

Perplesso Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe che presentando un'anteprima del Report Gimbe sulla Sicurezza covid 19 nelle scuole ha spiegato: "L'obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere fortemente disatteso come dimostra il numero di classi e studenti già in quarantena. E' una strategia molto rischiosa puntare esclusivamente sulla vaccinazione senza screening sistematici e interventi di sistema su aerazione, ventilazione e gestione trasporti"

"Il rischio zero a scuola non esiste - dice Nino Cartabellotta - serve un approccio multisistema per combattere la diffusione del Covid perchè - stando ad alcune simulazioni - anche se ci sono gli studenti e il personale vaccinato, si usano le mascherine, c'è il distanziamento, si fanno gli screening, un 13% di studenti rischia comunque di infettarsi".