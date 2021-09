Feltre, è morto Luigi il cane-postino eroe durante il lockdown

"Parte della famiglia"

Durante le settimane più dura della pandemia, quando Feltre (in provincia di Belluno) era zona rossa, Luigi si era guadagnato fama nazionale. Zaino in spalle, faceva avanti e indietro dalla casa della sua padrona e quella della madre Anna trasportando con sé beni di prima necessità in sicurezza. Il postino a quattro zampe percorreva trecento metri da solo per portare giornale, farmaci e cibo all’anziana donna, e poi tornava a casa. “In lui c’era davvero qualcosa di speciale”, Beatrice racconta cos’era Luigi per lei e per la sua famiglia: “Era sempre con noi, era parte della nostra famiglia ma anche della comunità”. Le gesta del pinscher hanno fatto il giro della città, poi della Regione e in fine del Paese. Lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia, lo aveva ringraziato in un post sul suo profilo Facebook per il prezioso aiuto in un momento di estrema difficoltà. E lo ha salutato nella mattina della triste notizia.