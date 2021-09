Maltrattamenti su animali, denunciata una donna nel Trapanese

Una donna di 75 anni è stata denunciata dai carabinieri di Salaparuta (Trapani) per maltrattamento di animali. Il suo cane, un giovane meticcio simile ad un pastore tedesco, era denutrito, con estese lesioni cutanee sul muso e sul corpo, rinchiuso in un angusto box fatto di pedane in legno, senza riparo dal sole estivo, e costretto a vivere in un ambiente sporco e degradato. Intervenuti sul posto dopo la segnalazione di alcuni cittadini, i carabinieri hanno subito richiesto l'intervento di un veterinario dell'Asp di Trapani. Il cane è stato affidato in custodia giudiziale a un rifugio sanitario di recupero ed assistenza di Santa Margherita di Belice. Alla donna è stata comminata una sanzione amministrativa per non aver dotato l'animale del microchip.