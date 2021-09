Covid, maestra negazionista di Treviso ricoverata in terapia intensiva

Era stata assunta nell’istituto Giovanni XXIII di Treviso come supplente e insegnante di sostegno. Ma in classe si era lasciata andare con valutazioni personali sulla pandemia nel tentativo di convincere i bambini che fosse tutta un’invenzione

Sarebbe ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni Sabrina Pattarello, l’insegnante elementare di Treviso conosciuta per le sue partecipazioni alle manifestazioni dei negazionisti e per i ripetuti inviti ai suoi alunni a non credere al Covid perché “lo prendono solo i vecchi” (IL LIVEBLOG - I NUMERI DELLA PANDEMIA)