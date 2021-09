Draghi riforma comitato atti stragi: De Pasquale non più presidente

La guida passa a Palazzo Chigi che ha scelto Roberto Chieppa per presiedere l'organo. Il premier incontra i famigliari delle vittime Condividi:

La guida del comitato per la desecretazione degli atti riguardanti le stragi passa alla presidenza del Consiglio. Lo ha annunciato, a quanto si apprende, Mario Draghi ai familiari delle vittime delle stragi ricevuti oggi. Il premier ha spiegato che seguirà personalmente il dossier e indicherà a presiedere il comitato Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi. I rappresentanti delle associazioni dopo l'incontro si dicono "molto soddisfatti" anche perché la guida del comitato non spetterà più al presidente dell'archivio di Stato, Andrea De Pasquale, da loro duramente criticato per la gestione del fondo Rauti.



Draghi incontra i famigliari delle vittime delle stragi leggi anche Strage Bologna, Mattarella: ancora forte impegno per verità Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricevuto a Palazzo Chigi i presidenti delle Associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di piazza della Loggia a Brescia, Manlio Milani, della stazione di Bologna, Paolo Bolognesi, della strage di Ustica, Daria Bonfietti, la direttrice dell'Archivio storico Flamigni, che da sempre assiste le associazioni proprio per la parte archivistica, Ilaria Moroni, e in collegamento da Milano Carlo Arnoldi, dell'associazione vittime della strage di piazza Fontana. I rappresentanti delle associazioni sono tutti componenti del Comitato consultivo, istituito per consentire un confronto tra le Istituzioni interessate e i rappresentanti della società civile e i familiari delle vittime di stragi.