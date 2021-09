Incendio boschivo a Cisano sul Neva, Savona: diverse case evacuate

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata a Cisano Sul Neva (Savona), in frazione Cenesi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito due forti esplosioni provenire dall'area in fiamme. Il forte vento favorisce il propagarsi del fuoco e ostacola il lavoro dei vigili del fuoco. Non si hanno notizie circa la presenza di abitazioni nel luogo interessato dalle fiamme. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza, e sulla strada sono stati istituiti posti di blocco per impedire agli automobilisti di raggiungere la zona. Intanto, è stato attivato un Centro Operativo Comunale nel Comune di Albenga, a pochi chilometri da Cisano.