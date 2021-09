Sono 569 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati in rianimazione in Italia, cioè 13 in più rispettto al 3 settembre. Mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 4.204, cioè 40 in più. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi. I nuovi positivi sono 6.157, su 331.350 tamponi. Tasso di positività all'1,9%