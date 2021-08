1/11 ©IPA/Fotogramma

La Sicilia è già passata ufficialmente in zona gialla ed è la prima regione che torna ad una fascia di colorazione più restrittiva rispetto a quella bianca, ancora effettiva in tutto il resto d’Italia. Per via dell’andamento dei contagi, però, non si esclude che altre regioni possano passare in giallo con l’inevitabile ritorno a regole più severe, anche sui matrimoni

GUARDA IL VIDEO: Vaccino, Abrignani: necessario renderlo obbligatorio