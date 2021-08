Saman Abbas, il fratello: ci fu riunione su come far sparire il corpo

Il pomeriggio del 30 aprile, nella casa dei genitori della giovane, a Novellara (RE), ci sarebbe stato un incontro a cui avrebbero partecipato lo zio Danish Hasnain e un altro parente. In quell'occasione si sarebbe parlato delle modalità con cui far occultare il corpo mai trovato della 18enne di origine pachistana. L'ipotesi è che sia stato smembrato. È quanto emerge dall’incidente probatorio del fratello minore della ragazza Condividi:

Il pomeriggio del 30 aprile a casa della famiglia Abbas, a Novellara, ci fu una riunione e si parlò di come far sparire il cadavere di Saman, facendolo a pezzi. Il dettaglio emerge dalle dichiarazioni, rilasciate durante l'incidente probatorio, del fratellino della ragazza. La giovane è scomparsa proprio dalla sera del 30 aprile e il sospetto degli inquirenti è ricaduto sui familiari che non accettavano il suo comportamento: aveva rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan. Il cadavere di Saman, dopo due mesi di ricerche tra i campi e le serre del Reggiano, non è mai stato trovato. Chi svolge le indagini, però, non sembra non avere dubbi sul fatto che sia stata uccisa.

L'incontro della famiglia Alla riunione di famiglia, secondo quanto emerge, c'erano anche lo zio Danish Hasnain, considerato l'esecutore materiale del delitto, e un altro parente. Un partecipante, ha raccontato il fratello, "ha detto: io faccio piccoli pezzi e se volete porto anch'io a Guastalla, buttiamo là, perché così non va bene". Il ruolo dei parenti Una testimonianza cruciale sul caso è proprio quella del fratello della giovane, che ha accusato lo zio Danish. L'uomo è latitante, insieme ad altri tre indagati: un altro cugino, e i due genitori della ragazza, tornati in Pakistan il primo maggio. Il 21 maggio invece è stato fermato in Francia un secondo cugino, Ikram Ijaz, attualmente in carcere. Il suo ricorso al tribunale del Riesame di Bologna è stato respinto e le motivazioni, appena depositate, sono una ulteriore conferma al quadro accusatorio.