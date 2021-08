In arrivo temporali e grandine: le previsioni meteo

Prima vera crisi dell'estate, con numerosi temporali, grandine e un generale calo termico. In queste ore, un vortice ciclonico si sta avvicinando minacciosamente all'Italia dopo aver portato maltempo sull'Europa centrale. L'avvicinamento del vortice farà affluire aria più fresca dai quadranti nordorientali che, oltre a generare un generale calo delle temperature nei prossimi giorni, darà vita anche a numerosi temporali che interesseranno molte regioni.

Le previsioni al Centro-Nord

Tuoni e fulmini hanno già interessato sin dalle prime ore di lunedì il Friuli-Venezia Giulia, localmente il Veneto e la Lombardia e più diffusamente l'Emilia Romagna. Nel pomeriggio scenderanno anche su Marche e Umbria.

Temporali anche in Puglia

Nei giorni successivi i temporali, spesso accompagnati da grandinate, scorreranno lungo le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, estendendosi nelle ore successive pure al Lazio, Toscana interna, Campania e Basilicata. Le temperature subiranno una generale diminuzione, sia nei valori massimi e sia in quelli minimi, portandosi sotto la media del periodo di qualche grado.

Le previsioni delle prossime ore

In particolare, martedì 24 agosto al Nord tempo instabile sull'arco alpino. Al Centro clima via via più instabile su Adriatiche, bassa Toscana e Lazio. Al Sud, infine, peggiora sul Gargano con temporali, più sole altrove.