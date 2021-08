Rientro vacanze, primo controesodo: traffico intenso sulle autostrade

Il weekend dopo Ferragosto fa registrare alcuni congestionamenti della nostra viabilità. Rallentamenti si segnalano in ingresso alle barriere autostradali. Codeal Brebbero, più scorrevole la situazione sullo stretto di Messina Condividi:

Prosegue il primo fine di settimana di controesodo agostano con un volume di traffico intenso su tutta la rete autostradale. Il traffico intenso registrato già nella giornata di ieri su alcuni tratti dell'A/1 - tra Napoli e Roma, nei pressi di Firenze e Bologna, e in ingresso a Milano - in A/22 e A/14, nella giornata odierna, caratterizzata da bollino rosso, risulta ancora sostenuto già dalla mattinata, principalmente lungo le direttrici sud-nord, in direzione dei grandi centri urbani. Alcuni rallentamenti si segnalano in ingresso alle barriere autostradali.



Rallentamenti lungo la A2

Nel traforo del Monte Bianco si è formata una coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con attesa prevista di un'ora. Sulla rete stradale ed autostradale in gestione Anas traffico regolare anche se sostenuto lungo le direttrici di controesodo dalle località di villeggiatura, in particolare, lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo tra Lauria e Salerno, in direzione nord. Per agevolare gli spostamenti è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t, per l'intera giornata di oggi, domenica 22 agosto, dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

La carica dei tedeschi, Brennero da bollino rosso

Il fine settimana post Ferragosto è stato caratterizzato dall'ingresso in Italia di nuovi turisti stranieri, nella stragrande maggioranza provenienti dalla Germania. Forte la presenza di italiani che hanno preferito la montagna italiana. Domenica da bollino rosso sin dalle prime ore del mattino sulla carreggiata sud dell'autostrada A22 del Brennero. Migliaia di vacanzieri provenienti dai Laender tedeschi, in particolare da Baviera e dal vicino Baden-Wuerttemberg, in queste ore sono in viaggio verso le località balneari del nord e centro Italia. In particolare, mete preferite del turista tedesco, sono i laghi di Garda e Caldaro, ma anche le spiagge della Riviera Adriatica, della Laguna Veneta e con una buona percentuale anche le città d'arte. Numerosi sono i collegamenti aerei tra la Germania e le localita' turistiche italiane. Sulla corsia sud dell'Autobrennero sono stati segnalati rallentamenti e code su un tratto di oltre 150 chilometri tra il confine di Stato di Passo del Brennero e la barriera di Vipiteno. Ma soprattutto tra Chiusa/Val Gardena ed Affi.