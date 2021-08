Meteo, le previsioni di giovedì 19 agosto

Le previsioni al Nord

La pressione in aumento sul Nord Italia garantirà tempo in prevalenza asciutto, anche se il cielo sarà nuvoloso su gran parte delle regioni, soprattutto al mattino. Venti forti spireranno sui mari: il Nord Est sarà interessato dalla Bora, altrove soffierà invece il Maestrale. Temperature decisamente in ribasso ad Aosta, dove la colonnina si fermerà a 23 gradi. Previsti 30 gradi a Bologna.