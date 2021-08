Covid, crescono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari

Secondo il bollettino del 16 agosto, salgono i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali: in rianimazione ci sono 404 persone (+20) e negli altri reparti 3.334 (+172). Nelle ultime 24 ore, sono stati 3.674 i nuovi contagi in Italia, con il tasso di positività che sale al 5% per effetto del minor numeor di tamponi effettuati il giorno di Ferragosto. Dall'inizio della pandemia le vittime sono 128.456 (+24)