Otranto, domato l'incendio a Porto Badisco: VIDEO

Turisti fatti evacuare per precauzione

Incendi, Sud Italia in fiamme: emergenza in Calabria e Sicilia

Il fuoco aveva aggredito diversi ettari di vegetazione che ricopre le scogliere, soprattutto gariga e bassa macchia, avvicinandosi ad abitazioni e strutture turistiche. Il Villaggio Paradiso, struttura ricettiva in territorio di Santa Cesarea Terme, è stato fatto evacuare in via prudenziale a causa del fumo prodotto dalla combustione. I bagnanti che affollavano il tratto di costa a ridosso della quale si era sviluppato l'incendio si sono allontanati frettolosamente. Non sono mancati momenti di paura tra i turisti e i residenti, ma nessuno è rimasto ferito.