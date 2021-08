2/8 ©Ansa

Adesso la soglia per cambiare colore è fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni in area medica. Per tornare in zona gialla bisogna superare entrambi gli indicatori, oltre ad avere un’incidenza dei contagi di 50 per 100mila abitanti

Decreto Covid, da Green pass a nuovi criteri per i colori: ecco le misure