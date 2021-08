Centinaia di giovani sorpresi a ballare, chiusa discoteca a Rimini

Erano in centinaia a ballare, assembrati, la scorsa notte nella discoteca Ecu di Rimini, in violazione delle norme anti-Covid ( GLI AGGIORNAMENTI ). Per questo motivo, la polizia di Stato e locale hanno disposto la chiusura della struttura per cinque giorni. Il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Secondo il Comune della città romagnola, i giovani e giovanissimi sorpresi a ballare erano circa mille, per la questura cinquecento. Oltre alle violazione delle regole anti-contagio, al gestore dell'Ecu sono state contestate irregolarità per le uscite di sicurezza, gli estintori e per la presenza di un unico addetto alla sicurezza.

Chiuse altre discoteche in Riviera

leggi anche

Rave party a quota mille sul Vesuvio, blitz dei carabinieri

Non solo l'Ecu a Rimini. In Riviera, la notte scorsa è stata disposta la chiusura di due discoteche per violazione delle norme anti-Covid, di una recidiva. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Riccione hanno infatti chiuso per la seconda volta in due settimane la discoteca Musica, applicando una nuova sanzione: all'interno del locale si stava svolgendo un'altra serata di ballo in violazione delle disposizioni anti-contagio. L'altro locale chiuso è Bikini per violazioni delle regole contro il Covid, come riscontrato dai carabinieri di Cattolica.