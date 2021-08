2/8

Osservando la mappa nella grafica, si vede che in Europa la tendenza è quella di vaccinare dai 12 anni in su, come succede in Italia. In alcune aree si procede invece solo con gli over 16, come in Portogallo, e in altre ancora, come succede in Spagna, i vaccini sono solo per chi ha dai 18 anni in su

L'Ue firma un contratto con Novavax per 200 milioni di dosi