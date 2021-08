Meteo, le previsioni di giovedì 5 agosto

Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico nella giornata di giovedì 5 agosto. Maltempo al Nord, con temporali sparsi sin dalle prime ore del mattino. Fenomeni temporaleschi localmente intensi in Lombardia. Pioggia anche sull’alta Toscana, al confine con la Liguria. Soleggiato il resto del Centro Italia. Il Sud resta nella morsa dell’anticiclone africano, con temperature che sfiorano i 40 gradi ( LE PREVISIONI ).

Condizioni meteo ancora molto instabili al Nord, per l’assenza dell’alta pressione. A essere caratterizzate dalla maggiore variabilità sono le Regioni del Nordest, che sin dalle prime ore del giorno saranno interessate da temporali sparsi. Situazione più critica in Lombardia, dove si potrebbero verificare fenomeni temporaleschi localmente intensi. Più soleggiato altrove. Temperature sotto i 30 gradi: 28 gradi a Milano, 27 a Torino.

Il maltempo che non lascia il Nord ha ripercussioni sul Centro Italia, soprattutto sul nord della Toscana, al confine con la Liguria. Quest'area potrà essere interessata da rovesci e temporali. Nelle altre regioni centrali perdura l’alta pressione africana, che garantisce tempo bello, soleggiato e asciutto. Temperature massime fino a 30 gradi a Roma. 28 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

La morsa dell’anticiclone africano non si allenta al Sud e in Sicilia, garantendo per la giornata di giovedì 5 agosto tempo stabile su tutte le regioni meridionali. Sole e caldo ovunque. Temperature alte, con picchi di 38 gradi a Bari e 35 a Catanzaro.